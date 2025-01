Cor 22 marzo 2022 Ct, Volotea conferma solo Cagliari-Roma L’aumento del costo del carburante e l’evolversi dello scenario internazionale hanno determinato un clima di incertezza per l’intero settore aviation. Per queste ragioni Volotea è in grado per il momento di riconfermare per il periodo estivo la sola rotta Cagliari – Roma Fiumicin



ALGHERO - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ribadisce il suo impegno per facilitare gli spostamenti da e per la Sardegna anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale e conferma l’intenzione di partecipare all’Accettazione dei collegamenti tra Cagliari e Roma Fiumicino per i mesi estivi. L’aumento del costo del carburante e l’evolversi dello scenario internazionale hanno determinato un clima di incertezza per l’intero settore aviation. Per queste ragioni Volotea è in grado per il momento di riconfermare per il periodo estivo la sola rotta Cagliari – Roma Fiumicino.



La compagnia, infatti, sta ancora analizzando i dati sulle rotte della Continuità Territoriale e l’evolversi dello scenario, e non ha ancora maturato una decisione in merito a quali rotte verranno operate tra gli altri scali sardi e gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino.



«La compagnia, che mira a incrementare i suoi investimenti e la sua presenza in Sardegna, garantendo ai suoi abitanti collegamenti comodi e veloci, si sta confrontando quotidianamente con la Regione Sardegna, soprattutto in relazione ai recenti incrementi del costo del carburante, e cercherà di delineare il prima possibile uno scenario più chiaro in merito al periodo estivo». Il vettore punta a rinforzare la sua presenza a livello locale e riconferma l’importanza del mercato sardo, nel quale opera sin dal suo esordio, e dove nel 2019 ha aperto la base di Cagliari e nel giugno 2021 quella di Olbia, dando lavoro a circa 120 dipendenti. Volotea riconferma, inoltre, tutti i voli da e per la Sardegna annunciati al di fuori della continuità territoriale.