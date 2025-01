Cor 24 marzo 2022 Forza Italia dopo lo strappo Udc

«Check giunta e grande impegno» «Emarginiamo le polemiche. Non ci spaventano gli screzi e i confronti anche aspri, sempre che siano finalizzati a far valere idee e contenuti». Secondo Forza Italia il Sindaco deve fare un rapido check per individuare e rafforzare le posizioni di Giunta deboli e per meglio attrezzare la macchina amministrativa.







«La dialettica politica, anche accesa e a volte virulenta, è fisiologica in una coalizione che deve affrontare uno snodo amministrativo post Covid difficile e delicato – commenta il Direttivo di Fi -. Non ci spaventano gli screzi e i confronti anche aspri, sempre che siano finalizzati a far valere idee e contenuti nelle scelte per Alghero. Così come non ci spaventano i personalismi che sono indice di differenti sensibilità presenti all’interno di una grande coalizione, e sintomo evidente di voglia di partecipazione. Ma sempre che rimangano racchiusi all’interno di confini politici di coalizione. Occorre non debordare e impegnarsi a fare quadrato per recuperare il tempo perduto durante la fase del picco pandemico. E’ un dovere di tutte le espressioni politiche che compongono la maggioranza che noi di Fi sentiamo in modo forte».



Secondo il Direttivo azzurro da parte di tutta la coalizione occorre la messa in campo del massimo senso di responsabilità per onorare il mandato ricevuto, valorizzando il ruolo dei consiglieri e della Giunta. «Si può anche discutere in modo laico delle esigenze di rappresentatività dei Gruppi e delle istanze di maggiore partecipazione. Specie di quei Gruppi che hanno avuto l’ingresso di nuovi consiglieri che portano in dote un personale bagaglio elettorale ma anche quello conseguito sotto altre bandiere – sottolineano gli Azzurri algheresi -. Ma occorre tenere a mente anche i ruoli che tutti i gruppi hanno avuto l’onore di rivestire dal principio della consiliatura e tenere salda la soglia di equilibrio che consenta a tutte le forze politiche di impegnarsi per il bene della città».



ALGHERO - Acque sempre agitate in maggioranza ad Alghero, dove a distanza di qualche giorno dal nuovo strappo dell'Udc, interviene il primo partito della coalizione, Forza Italia. «Stiamo con il sindaco e con la maggioranza. Ma occorre uno sforzo collegiale per rinvigorire la maggioranza e rafforzare la Giunta». Così il direttivo Azzurro a seguito delle dichiarazioni fatte dallo Scudo Crociato nella recente conferenza stampa svoltasi alla presenza del segretario regionale, Giorgio Oppi.