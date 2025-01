Cor 24 marzo 2022

«Continuità aerea, Lega fuori dalla realtà»

Così l´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, replica duramente all´attacco ricevuto dal commissario algherese della Lega, Angelo Cubeddu

ALGHERO - «Sorprende l’attacco gratuito del commissario della lega algherese che appare davvero disconnesso dalla realtà. Certamente dalla realtà algherese. Provi a prenotare oggi un volo da Alghero per Milano e Roma per il 14 maggio o data successiva e poi scriva il risultato. In Sardegna non si vola e non si programma. Al di là della gradita disponibilità di ITA a volare per 12 mesi senza compensazione. Dica ai sardi, al comparto turistico, a chi deve recarsi nella penisola per interventi sanitari programmati o per lavoro, che va tutto bene. Oppure lo dica agli emigrati sardi che vogliono tornare a casa per Pasqua e devono pagare biglietti aerei salatissimi. Per quanto riguarda la mia azione, congiunta a quella della rete metropolitana, negli anni scorsi ha portato ossigeno (3 milioni di euro) nelle casse della Sogeaal, per un’azione di marketing di grande rilevanza nello scalo algherese. Sogeaal investe - con l’apporto del territorio - in nuove rotte e vettori, Ryanair compresa, mentre i comuni sviluppano la destinazione Alghero, vero obiettivo dell’iniziativa. Dico alla Lega di restare coi piedi per terra e magari - come forza momentaneamente al governo della Regione - provare a sbloccare progettualità dell’infrastruttura aeroportuale algherese fondamentali, bloccate negli uffici dell’assessorato ai trasporti, chiedendo aiuto al presidente del consiglio regionale, che così prenderebbe una pausa dal suo inappropriato ruolo di pseudoassessore alla sanità facente funzioni. Ne avrebbe giovamento anche la sanità del territorio». Così l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, replica all'attacco ricevuto dal commissario algherese della Lega, Angelo Cubeddu