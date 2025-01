video Cor 24 marzo 2022 Ritorna Ryanair, si lavora sull´attrattività Via al network Ryanair più grande di sempre: conferenza «L'obbiettivo è ampliare anche il network invernale» dice il sindaco di Alghero, Mario Conoci, convinto che il territorio possa diventare sempre più attrattivo per sostenere la riapertura delle base Ryanair. L'intervista









Le immagini integrali della conferenza svoltasi in Sogeaal.



ALGHERO - «Soddisfazione per un ritorno di Ryanair che avevamo quasi perso negli anni passati ed invece oggi riprende ad investire su Alghero. L'obbiettivo rimane l'ampliamento del network invernale ed anche su questo si lavora con impegno». Lo ha detto il sindaco Mario Conoci, in prima fila ieri insieme al collega di Sassari, Nanni Campus e all'assessore al Turismo Alessandro Cocco in occasione della conferenza stampa in Sogeaal. In sala anche i vertici dei rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, il presidente del Consorzio del Porto di Alghero Giancarlo Piras in rappresentanza anche del Consorzio Riviera del Corallo e numerosi addetti ai lavori. Proprio sul territorio e la sua offerta turistica si punta per consolidare e rafforzare un rapporto ormai ventennale col colosso irlandese. «Alghero e il territorio lavorano per ampliare l'attrattività ma questo lo stiamo già facendo con grandi eventi sportivi e musicali e col formidabile ambiente di cui il territorio dispone. Un'attività da incentivare e promuovere meglio» le parole del sindaco Conoci.Le immagini integrali della conferenza svoltasi in Sogeaal. Guarda e condividi il video su Alguer.tv