S.A. 28 marzo 2022 Architettura e storia, conferenze all´Ute Appuntamenti all´Università della Terza Età martedì 29 marzo e giovedì 31 con i docenti Aldo Sari e Alessandra Casu con "Una (Bella) storia Italiana e anche un pò Sarda e Algherese" Quarta Parte



ALGHERO - Martedì 29 marzo alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari, 179 il professor Aldo Sari docente di Storia dell'Arte Moderna Specializzato in studi Sardi e in Archeologia e Storia dell'Arte. Ha scritto sull'Architettura Romanica, sul Gotico Catalano, sul Rinascimento in Sardegna e sul Neoclassicismo, terrà la seguente conferenza: "Arte Romana e dei primi secoli del Cristianesimo".



Giovedì 31 marzo alle ore 16.30 presso la Sede di -Via Sassari, 179- la Professoressa Alessandra Casu professore associato presso il dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari terrà la seguente Conferenza: "Una (Bella) storia Italiana e anche un pò Sarda e Algherese" Quarta Parte.



Nella foto: Alessandra Casu