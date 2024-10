S.A. 1 aprile 2022 Tennistavolo Sassari recupera a Enna Domenica la A2 maschile recupera a Enna. L´U11 maschile e la U13 femminile ai campionati nazionali giovanili di Terni



SASSARI - La vittoria vale il secondo posto solitario nella A2 maschile. Domenica alle 15 la squadra sassarese è impegnata a Enna contro il tennistavolo Ausonia per il recupero della quinta giornata di ritorno. Il Tennistavolo Sassari è reduce dal pareggio per 3-3 nel derby contro la Marcozzi. In teoria con un successo in Sicilia e nella trasferta di Pescara può ancora raggiungere o addirittura sorpassare la capolista Ennio Cristofaro di Casamassima, qualora i pugliesi nell'ultimo turno pareggino o addirittura perdano sul campo del Torre del Greco.



Intanto, attenzione a non sottovalutare l'Enna, nonostante il 4-0 dell'andata. Nel girone di ritorno i siciliani hanno battuto Torre del Greco 4-1 e pareggiato contro la Marcozzi per 3-3. Risultati ottenuti tra le mura amiche, dove i siciliani sono evidentemente più pericolosi. All'andata per il Tennistavolo Sassari successo di Adrian Morato su Daniele Antonio Spagnolo, doppietta di Marco Poma contro Lorenzo Lo Verso e Spagnolo, vittoria di Ganiyu Ashimiyu su Andrei Labanau.



Giovanili e A2 Paralimpica- Si sono aperti a Terni i Campionati Nazionali Giovanili a squadre. Il Tennistavolo Sassari presenta due formazioni. Sabato per l'Under 13 femminile scendono in campo Laura Pinna (neo campionessa regionale) e Maria Laura Mura, mentre domenica per l'Under 11 maschile tocca a Simone Demontis (neo campione sardo), Nicola Cilloco e Federico Casula. Nello scorso fine settimana sono tornate in campo le formazioni paralimpiche nel concentramento pugliese di Casamassima. Una vittoria a testa nella A2 classe 1/5 (in carrozzina) per il Tennistavolo A che ha vinto 3-1 il derby col Quartu e per il Tennistavolo B che ha battuto 3-0 la Monterosello Sassari.