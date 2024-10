S.A. 1 aprile 2022 51 eventi finanziati da Camera di Commercio Riparte il Programma Salude&Trigu, mezzo milione di euro per sostenere 51 eventi e promuovere il territorio "Da Pasqua alla vendemmia"



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari ha ideato il Programma Salude&Trigu per valorizzare la dimensione turistica degli eventi culturali e di tradizione del nord Sardegna, con il preciso obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per le imprese che svolgono la loro attività nel settore turistico e delle filiere che si intrecciano in questo panorama che è stato individuato capace di spaziare, dall’agroalimentare all'artigianato, al commercio e ai servizi. Un'azione che ha come obiettivo generale, quello di valorizzare il patrimonio delle manifestazioni legate al folklore e agli eventi a supporto della tutela della cultura, del territorio, delle produzioni materiali e immateriali, che traccino aree di sviluppo ed ampliamento delle stagioni turistiche.



Anche nell’edizione 2022 di S&T intitolata da “Pasqua alla vendemmia” si parte con questi presupposti insieme ai 51 eventi che saranno sostenuti ( a fronte di 77 richieste di contributo presentate) con un investimento da mezzo milione di euro messo a disposizione dall’ente camerale sassarese che ha come finalità quella di abbracciare tutto il territorio nel nord Sardegna con un piano organico di interventi rafforzati da un consistente di spinta comunicativa nei mercati nazionali ed internazionali. Esiste infatti una consistente domanda del mercato, interessata a un'offerta turistica territoriale autentica, che fonda la sua operatività sul segmento culturale ed esperienziale. Che S&T è in grado di intercettare grazie alla qualità degli eventi proposti pronti ad abbracciare numerosi tematismi: dalle produzioni tipiche locali passando per i riti di tradizione e folklore e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale.



“Salude&Trigu" anche in questa nuova occasione, promuove e organizza prodotti turistici locali e territoriali con la creazione di una rete di eventi rappresentati da un unico marchio identificativo- spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti- per sostenere e incrementare l’attrattività della destinazione nord Sardegna. Un percorso nel quale crediamo, e che si è dimostrato capace di generare concrete ricadute economiche su tutto il sistema economico locale.” Da aprile fino ad ottobre. S&T potrà contare ancora una volta su una comunicazione coordinata che ruota attorno al programma di promozione curato dalla Camera di Commercio, partendo dal marchio identitario da affiancare al brand di ciascun evento, calendario generale degli eventi, piattaforma web di promozione, campagna di comunicazione ben veicolata in Italia e in Europa.



Per delinearne l’identità, le tradizioni locali, i riti laici e religiosi, gli usi e costumi, ma anche tutti gli elementi di innovazione che rispecchiano l’attuale cultura del vivere e le specificità che caratterizzano il nord Sardegna. Incluse la qualità ambientale, le peculiarità delle produzioni locali, le tradizioni enogastronomiche e artigianali. Perché S&T è rappresenta molto di più di un sostegno agli eventi: “Rafforza l’identità delle tradizioni locali, i riti laici e religiosi, gli usi e costumi, ma anche tutti quegli elementi di innovazione che rispecchiano l’attuale cultura del vivere e le caratteristiche peculiari del nord Sardegna. Incluse la qualità ambientale, le particolarità delle produzioni locali, le tradizioni enogastronomiche e artigianali.” Tiene a sottolineare la vicepresidente dell'ente camerale sassarese, Maria Amelia Lai.



Perchè promuovere tradizione ed innovazione, supportare e sostenere gli eventi culturali del nostro territorio, insieme alle produzioni materiali ed immateriali è un elemento fondamentale. Sempre. Questo è l'obiettivo che si è prefissato la Camera di Commercio di Sassari con il programma "Salude&Trigu". Per una promozione turistica territoriale che non perda mai di vista lo sviluppo e la crescita delle imprese locali con particolare attenzione a tutte le filiere che si intersecano nel sistema economico del nord Sardegna, l'agroalimentare, l'artigianato, il commercio e i servizi.