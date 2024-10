S.A. 4 aprile 2022 Jazz e anni ´80: eventi al Poco Loco Il fine settimana pre-pasquale dall´ 8 al 10 di Aprile vedrà tre concerti con altrettante formazioni. Il Chiara Pancaldi Quartet. Si parte venerdì con il Chiara Pancaldi Quartet



ALGHERO - Riprendono nel fine settimana prima della festività pasquali i grandi concerti al Poco loco di Alghero, storico club algherese che ha fatto della musica dal vivo un proprio marchio sinonimo di qualità. Il fine settimana pre-pasquale dall' 8 al 10 di Aprile vedrà tre concerti con altrettante formazioni. Il Chiara Pancaldi Quartet, capitanato da una delle voci più interessanti del panorama jazz italiano, arriva venerdì 8 aprile 2022 al Poco loco di Alghero a partire dalle ore 22:30. Una delle più belle realtà della vocalità internazionale, tanto da essere insignita nel 2015 del premio Best Vocal Jazz Album dalla rivista giapponese “Jazz Critique Magazine”. Nel suo percorso artistico mostra una predilezione per il repertorio jazzistico forte, quello degli standard, su cui lavora con un’intonazione fluida e una tecnica scat. Ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama jazz europeo e americano.



Sabato 9 Aprile alle ore 22.30 si prosegue con i Mister Fantasy, il meglio degli anni '80 ispirato al programma ideato e condotto dall’immenso Carlo Massarini. Un programma che mostrava i primi videoclip ben prima dell’avvento di videomusic. La band suonerà live le indimenticabili hits del decennio ottanta.



Domenica 10 Aprile alle ore 21, sul palco del Poco Loco si esibirà la chitarreria e Gabriele Morcavallo per un evento eccezionale, tappa unica ed esclusiva del Venom School Tour 2022 in Sardegna. Didatta fra i più quotati sul territorio nazionale con la sua Charleston School, Gabriele Morcavallo è un musicista di spessore che vanta una carriera ricca di importanti collaborazioni in svariati ambiti musicali: da Claudio Corvini a Mannarino, da Geoff Westley a Nicky Nicolai, Roberto Pambianchi, Giorgio Palombino e tanti altri ancora. Dalle ore 15:00, nei locali della scuola in via Amsicora 15a, saranno presentate attraverso la sua didattica e le sue performances, la nuova serie Venom di casa DS Drum con la preziosa presenza del Patron Luca Deorsola, vera e propria istituzione internazionale nella ricerca sonora e dei materiali, che terrà un workshop sul suono in ambito musicale professionale. La serata proseguirà dalle 20:30 al Poco Loco Alghero con il live show di Gabriele Morcavallo, insieme ai docenti della Chitarreria.



Nella foto: Chiara Pancaldi