Cor 6 aprile 2022 L’olio di Alghero conquista la Spagna San Giuliano e Accademia Olearia salgono sul podio degli Esao Awards nella categoria MiglioriOli Italiani: Le due aziende algheresi vincono il primo ed il terzo posto nel concorso internazionale spagnolo



ALGHERO - Ottime notizie che riempiono di orgoglio due aziende di Alghero: San Giuliano di Domenico Manca si classifica al primo posto nella categoria Migliori Oli Italiani del concorso internazionale Esao de la Escuela Superior del Aceite de Oliva e Accademia Olearia sale sul podio al terzo gradino. Due aziende con una tradizione secolare, che quest’anno hanno già ricevuto entrambe diversi riconoscimenti, diventano leader nella categoria nazionale.



Gli oli che hanno conquistato il panel spagnolo sono il Cuor d’OlivoFruttato di San Giuliano che oltre ad ottenere il primo posto nella categoria Miglior Oli Italiani, vince il primo posto nella categoria "Best International Evoo" e il Gran Riserva Giuseppe Fois di Accademia Olearia, che ottiene il terzo posto. È da sottolineare che entrambe le aziende sarde hanno monopolizzato i posti in finale sia nella categoria nazionale, ottenendo il quarto ed il quinto posto.



«L’emozione di salire sul podio insieme ad un’altra azienda appartenente alla nostra città natale, ci riempie di immenso orgoglio. L’impegno che quotidianamente investiamo nel nostro lavoro, oggi si mostra in tutto il suo splendore perché oltre ad onorare due aziende, impegnate a coltivare la stessa passione, valorizzano la ricchezza del territorio di Alghero facendolo conoscere in tutto il mondo» il commento dell'Accademia Olearia Alghero. «Essere confermati per il secondo anno consecutivo con due primi posti in un concorso che si tiene in una terra con una forte vocazione olivicola come la Spagna è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma che il nostro impegno quotidiano è ben riposto» sottolinea Pasquale Manca della San Giuliano Alghero.



Nella foto: Pasquale Manca (San Giuliano Alghero) e Antonello Fois (Accademia Olearia Alghero)



prima pubblicazione ore 12.35