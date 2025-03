S.A. 12:24 Premio Eccellenza al pasticcere algherese Alessio Mura Il sindaco Cacciotto ha consegnato una pergamena di riconoscimento per il prestigioso Premio di Eccellenza del Made in Italy conseguito dall’artigiano algherese per l’innovazione nel settore dolciario italiano, con la creazione del Metodo Nuvola



ALGHERO - Ieri il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha voluto rendere merito ad Alessio Mura fondatore della prima pasticceria ad alta digeribilità in Sardegna. Insieme all’assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras e al consigliere comunale Christian Mulas, il primo cittadino ha consegnato una pergamena di riconoscimento per il prestigioso Premio di Eccellenza del Made in Italy conseguito dall’artigiano algherese per l’innovazione nel settore dolciario italiano, con la creazione del Metodo Nuvola. Alessio Mura, Ambasciatore del Gusto, ha ricevuto i complimenti dal sindaco «a nome di tutta l’Amministrazione, con l’augurio di continuare a rappresentare in ogni ambito il nome di Alghero».



Nella foto: L'incontro a Porta Terra