Da aprile la grande musica dal vivo in Sardegna

SASSARI - Spente le luci della kermesse sanremese, tre associazioni da sempre dedite alle nuove produzioni artistiche e al sostegno dei giovani talenti come Sardegna Concerti con l’Accademia del Pop, Jazz in Sardegna e Jazzino, assieme al Festival del Parco dei Suoni, scaldano i motori in vista dei grandi eventi della stagione estiva e invitano il pubblico a riscoprire l’emozione della musica dal vivo. Un invito che nasce dalla preoccupata analisi sui dati di affluenza dei teatri e delle arene dedicate alla musica rispetto ad altri generi consolidati e riconosciuti. È dunque col desiderio di voler ripercorrere autenticamente le emozionanti esperienze musicali del passato, promotrici di grandi trasformazioni e rivoluzioni culturali nella seconda metà del secolo scorso, che le associazioni hanno deciso di dare vita a una poderosa rassegna dal titolo “Viva Live”. A partire dal prossimo 15 aprile, e fino al 29 dicembre 2025, nei teatri, club e arene della Sardegna andranno in scena 35 straordinari concerti, con 18 tra le formazioni più accreditate nella scena musicale internazionale. Una miscela di experience e tribute band in arrivo da tutto il mondo.



Se è oramai accertato che gli spettacoli dal vivo costituiscono uno straordinario volano per il turismo culturale in tutta Italia (“Con 24 milioni di spettatori e oltre 36mila concerti, sono stati raddoppiati i numeri pre-pandemia del 2019” ha dichiarato Carlo Parodi, presidente Assomusica), in Sardegna l’onere di riempire stadi, piazze e arene di grandi o piccole città, sembra irrimediabilmente condizionato dell’inevitabile appiattimento derivante dal prodotto televisivo. Una realtà che, per sua natura specifica, non ha i connotati sociali tipici del coinvolgimento di un evento live ed è quindi destinata a non lasciare traccia. Eppure, negli anni passati, i vari generi musicali sono stati capaci di plasmare e influenzare intere generazioni, trasformando un concerto dal vivo in un rito collettivo e creando una profonda sensibilità artistica. Fu il rock’n’roll con il fenomeno Elvis Presley a mostrare la via più popolare, quella che determinò poi fenomeni futuri negli Usa e nel resto del mondo e che generò la rivoluzione rock e pop britannica.



«Semplificando, potremmo dire che siamo tutti figli del blues - afferma il produttore musicale Michele Palmas -. L’incontro del blues con le diverse tradizioni musicali confluite negli States attraverso i fenomeni migratori, ha generato un’infinità di tendenze musicali in un continuo e mai interrotto confronto coi cugini britannici. Era il tempo del Jazz, del Rock, del Beat, del Funk, della Psichedelica, dell’Hard Rock, dell’Heavy Metal, del Prog, del Punk, del Reggae, del Pop, della New Wave, del Pop swing. Fenomeni che ancora oggi rappresentano dei riferimenti imprescindibili per la musica e certamente quanto di più coinvolgente, emozionante e istruttivo si possa immaginare per qualsiasi evento dal vivo». Il ricchissimo cartellone “Viva Live”, in scena in luoghi acusticamente e tecnicamente idonei per garantire la fruizione musicale come il Teatro Massimo, In Out Music Club, Arena Estiva della Fiera di Cagliari e Parco dei Suoni a Riola Sardo, celebrerà alcune delle figure più iconiche e rivoluzionarie della cultura musicale di tutti i tempi: da Stevie Wonder a Michael Jackson, passando per i Fleetwood Mac, The Clash, Amy Winehouse, Supertramp. Molti di questi giganti oggi non si esibiscono più, tanti altri ci hanno lasciato. Questa nuova rassegna offrirà l’opportunità di riassaporare le emozioni e il coinvolgimento dei live più autentici, con alcune delle tribute band più famose in arrivo da tutto il mondo. E, in alcuni casi, proprio con alcuni degli indimenticabili protagonisti di quelle mitiche esperienze.



