S.A. 16:24 Claudia Crabuzza nel reading musical tra Italia e Catalogna Il libro "L´eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri" di Claudia Crabuzza nel reading musicale e tour di presentazioni con Dilva Foddai tra Italia e Catalogna



ALGHERO - Parte il 7 marzo il tour primaverile di presentazioni del libro "L'eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri" scritto da Claudia Crabuzza, cantautrice e ricercatrice. Il reading musicale, messo in scena insieme a Dilva Foddai (organetto e voce recitante), intreccia le letture di alcuni brani tratti dall'opera e le canzoni originali composte dall'autrice su testi dei poeti Nazim Hikmet e Agostinho Neto (tradotti da Joyce Lussu) e i versi in sardo di Orlanda Sassu e Efisio Sanna.



Lo spettacolo sarà il 7 marzo a Formia (Teatro Bertolt Brecht) e l'8 marzo a Firenze (Incontro al Mezzanino, quartiere San Lorenzo). Il 14 marzo a Sassari (Libreria Dessì) e il 15 a Cuglieri (Museo dell'Olio), l'autrice dialogherà con l'editrice Enedina Sanna, per poi riprendere il tour con il reading musicale che raggiungerà Guspini il 22 marzo (Auser, ex Scuola Rodari), Barcellona il 28 marzo (Libreria italiana Le Nuvole in collaborazione con Assòtziu de sos Sardos), Pirri, Cagliari il 13 aprile (Rassegna Aprile Resistente, Il Crogiuolo, Casa Saddi), Selargius il 3 maggio (Atobiu, Centro Asce), Milano il 17 maggio (Festival Internazionale di Poesia), Fiorano Modenese il 18 maggio (Circolo Il Nuraghe).



Il libro “L’ eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri”, edito da Archivi del Sud nel 2024, è il risultato di una tesi di laurea magistrale discussa dall’autrice Claudia Crabuzza presso l’Università di Sassari e intende mettere in luce il rapporto tra Joyce Lussu e Giovanna Serri, l’una attivista e intellettuale, compagna di Emilio Lussu, l’altra contadina e tessitrice, che ha gestito per cinquant’anni la casa e i terreni della famiglia Lussu. Insieme a loro si scopre il patrimonio culturale e storico del paese di Armungia, con l’esperienza virtuosa dei musei locali, e della casa, oggi

abitata dai nipoti delle due donne. Una storia che si può leggere come un saggio di ricerca o come un romanzo, una saga familiare dove il genius loci della casa sembra guidare le vicende umane in direzioni contrarie e anticonformiste. La copertina è opera dell'artista Zuanna Maria Boscani.



Nella foto: Claudia Crabuzza