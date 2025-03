Cor 16:14 Porto Conte Ricerche: corso etichettatura alimenti Porto Conte Ricerche: Al via il corso online sull´Etichettatura degli alimenti per aziende e operatori alimentari in Sardegna. Tre moduli da due ore ciascuno esclusivamente online



ALGHERO – Porto Conte Ricerche annuncia l’avvio di un nuovo corso online sull’etichettatura degli alimenti, con particolare attenzione alla filiera cerealicola e brassicola in Italia. Il corso è rivolto ad aziende e operatori del settore alimentare in Sardegna con l’intento di approfondire le tematiche legate all'etichettatura, un aspetto cruciale per la conformità e la trasparenza nel mercato alimentare.



Il corso si terrà interamente online tramite la piattaforma Zoom e si suddividerà in tre moduli di 2 ore ciascuno. Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: Modulo 1: 1 aprile – Il contesto normativo e la gestione delle informazioni obbligatorie e volontarie; Modulo 2: 3 aprile – La dichiarazione nutrizionale e le indicazioni nutrizionali e salutistiche; Modulo 3: 7 aprile – Allergeni e altre specifiche tecniche. Orario: dalle 15:00 alle 17:00.



Il corso è di livello base e si prefigge di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per comprendere e applicare correttamente le normative e le indicazioni relative all’etichettatura alimentare, con un focus particolare sulle filiere cerealicola e brassicola. I docenti del corso sono l’Avv. Andrea Iurato e il Dott. Marco Battaglia, esperti del settore e soci fondatori di CoFood. Il corso è gratuito, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi a uno o più moduli a seconda degli interessi specifici.



La registrazione avviene tramite un modulo di iscrizione compilabile sul sito della Porto Conte Ricerche. Al termine dell’iscrizione, i partecipanti riceveranno una conferma via email mentre il link di accesso al corso verrà inviato sulla mail di iscrizione qualche giorno prima dell’inizio.

Attestato di partecipazione: Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.