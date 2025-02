S.A. 17:46 Aziende sarde vitivinicole e biologiche a Bologna Lo Slow Wine Fair e Sana Food che si terranno a Bologna Fiere rappresentano un’occasione strategica per le aziende del comparto vitivinicolo e biologico dell’Isola, che avranno la possibilità di presentare le proprie produzioni a buyer e operatori del mercato nazionale e internazionale



CAGLIARI - La Sardegna protagonista alla Slow Wine Fair e al Sana Food, in programma a Bologna dal 23 al 25 febbraio, con le sue specialità vitivinicole e biologiche. Due occasioni di rilievo per il sistema agroalimentare sardo, che si presenta con un’offerta all’insegna della qualità, della tradizione e dell’innovazione. Lo Slow Wine Fair e Sana Food che si terranno a Bologna Fiere rappresentano un’occasione strategica per le aziende del comparto vitivinicolo e biologico dell’Isola, che avranno la possibilità di presentare le proprie produzioni a buyer e operatori del mercato nazionale e internazionale. «La Regione Sardegna - dichiara l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta - ha investito in maniera importante sul Slow Wine Fair e il Sana Food. Questi importanti appuntamenti interessano principalmente le piccole realtà imprenditoriali sarde che si contraddistinguono per la qualità delle produzioni attraverso metodi di coltivazione biologica e che hanno investito sulla tecnologia nel rispetto della tradizione e dell'ambiente».



Durante la Slow Wine Fair, si svolgerà il ciclo di degustazioni guidate, dal titolo “Sardegna nel calice: alla scoperta dei vini sardi secondo natura, buoni per il palato, giusti per la terra”, realizzato da Laore in collaborazione con Slow Food Sardegna e le aziende della collettiva. Sarà un percorso alla scoperta della ricchezza vitivinicola dell’Isola, tra DOCG, DOC e IGT, con un focus su sostenibilità e biodiversità. Al Sana Food invece, vetrina d’eccezione per le produzioni biologiche sarde, che si distinguono sia nel gusto che nell’attenzione all’ambiente e al benessere del consumatore, le aziende presenti proporranno un’ampia gamma di prodotti certificati, tra cui oli extravergine d’oliva, formaggi e vini biologici, puntando sull’incontro con buyer e stakeholder del settore.



La partecipazione, promossa e sostenuta dalla Regione Sardegna e organizzata dall’agenzia Laore, vedrà la presenza di 36 aziende vitivinicole alla Slow Wine Fair (padiglione 15, stand E3/1-36), mentre il settore biologico, all’interno di Sana Food (padiglione 18), sarà rappresentato da sei piccole e medie imprese. “Gli eventi offrono l'opportunità di far conoscere i prodotti di eccellenza dell'agroalimentare sardo a buyer specializzati – spiega l’assessore - ampliando i mercati di vendita in un contesto in cui l'attenzione del consumatore sul prodotto di qualità è altissima. La collaborazione tra Assessorato, agenzia Laore e Slow Food, in tal senso, rappresenta una garanzia di qualità per le aziende espositrici e per i prodotti presentati".