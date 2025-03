S.A. 21:40 LidOdissea in tournée nell´Isola La pièce ispirata al poema di Omero con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari in tournée nell´Isola con tre repliche a Nuoro, Sassari e Sinnai



SASSARI - Tra mito e contemporaneità con “LidOdissea” di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari (che firmano drammaturgia e regia, con la collaborazione di César Brie) in scena con Ludovico D’Agostino e Silvia Zaru, in cartellone sabato 8 marzo alle 20.30 al Teatro Civico di Sinnai per la Stagione Teatrale 2024 / 2025 “Molti Sguardi” organizzata da L'Effimero Meraviglioso (ultima data della tournée isolana, dopo il duplice appuntamento giovedì 6 marzo alle 20.30 al Teatro TEN di Nuoro per la Stagione di SardegnaTeatro e venerdì 7 marzo alle 21 al Teatro Astra di Sassari per il Festival Festival Etnia e Teatralità della Compagnia Teatro Sassari).



La pièce, ispirata al celebre poema omerico sulle peripezie dell'eroe greco, racconta le vicende di Ulisse, Penelope e Telemaco ovvero «una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare» – come spiegano gli autori – «che tra flashback e flashforward rivive e racconta le avventure del viaggio mitologico, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea». Un moderno aedo accompagna nel loro percorso i tre pensonaggi «alle prese con uno spazio e un tempo nei quali non riescono a ritrovarsi, immersi in una società che ci vorrebbe ovunque contemporaneamente, sempre più veloci, ma con sempre meno tempo a disposizione».



“LidOdissea” descrive le inquietudini e le incertezze di un'umanità smarrita tra il miraggio del successo e la paura del fallimento attraverso le parole dei protagonisti che «rievocano incontri con stravaganti personaggi, episodi esilaranti e tragici, situazioni grottesche» e rivelano il loro senso di inadeguatezza di fronte ai ritmi frenetici e alla quotidiana lotta per la sopravvivenza. Una pièce ironica, una commedia dolceamara che ricorda l'importanza di saper guardare oltre e non lasciarsi ingannare dalle apparenze, per cogliere l'essenziale e scoprire il significato della vita.