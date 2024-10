Cor 7 aprile 2022 La settimana santa al Santissima Annunziata Tutti gli orari delle funzioni religiose che si terranno al Civile. A Pasqua, invece, tre messe nelle tre cappelle: Santissima Annunziata, Sacra Famiglia al Materno infantile e San Pietro al Clemente



SASSARI – Si apriranno anche in Aou domenica 10 aprile, con la celebrazione delle Palme, i riti della Settimana santa. I sacerdoti della Cappellania ospedaliera hanno predisposto gli orari delle messe sino al giorno di Pasqua.



Le funzioni religiose della Settimana santa saranno officiate tutte nella cappella al settimo piano dell’ospedale Santissima Annunziata. Il 10 aprile, alle ore 10,30 i cappellani don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti, celebreranno la messa con la benedizione delle palme. Giovedì 14 aprile, alle ore 17,30 sarà celebrata la messa in “Coena domini”. Venerdì 15 aprile, venerdì santo, alle 17,30 i cappellani officeranno la liturgia della Passione. Sabato 16 aprile, alle ore 20, è in programma la veglia pasquale.



Le celebrazioni saranno trasmesse sui canali YouTube e Facebook della Cappellania ospedaliera. Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 10,30 le messe saranno tre: una nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile e una nella cappella dedicata alla “Sacra Famiglia” al quinto piano del Materno Infantile e, infine, un’altra ancora nella cappella “San Pietro” al piano terra del Palazzo Clemente.