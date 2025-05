S.A. 12:00 Ritorna ad Oliena Nepentes Nepentes 2025 sarà un’occasione per brindare alla bellezza, al lavoro, alla terra e alla comunità, con un calice di vino che racchiude secoli di storia. Il programma



OLIENA - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche nel 2025 a Oliena “Nepentes”,

l’evento che celebra uno dei prodotti simbolo del paese: il vino cannonau Nepente, eccellenza enologica che rappresenta non solo l’identità di un territorio, ma anche la sua vocazione alla qualità, al rispetto di un’antica tradizione e all’accoglienza. Sabato 31 maggio, l’area del centro storico di Oliena intorno al Giardino Calamida sarà animata da una grande festa all’insegna della degustazione del Nepente, della musica e della cultura. La manifestazione si aprirà alle ore 18.00 con “Racconti di vino”, un momento letterario e narrativo a cura di Stefano Resmini e Giovanni Fancello.



Alle suggestioni letterarie seguirà la cerimonia ufficiale della consegna della bandiera delle Città del Vino, riconoscimento nazionale che Oliena riceve per l’impegno nella valorizzazione del comparto vitivinicolo. A consegnarla sarà Giovanni Antonio Sechi, vicepresidente nazionale dell’associazione. Nel corso dello stesso momento inaugurale sarà presentato il progetto “Sa Mesa Nostra: sapori di longevità”, che mira a mettere in dialogo tradizione alimentare e benessere, con l’intervento di Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra. Dalle ore 19.00 prenderà ufficialmente il via l’evento, con l’apertura delle cantine nel cuore del centro storico e l’inizio della degustazione.



Le principali aziende vinicole locali – Cantina Oliena, Cantina Iolei Winery, Giuliana Puligheddu – proporranno in assaggio le loro migliori etichette all’interno del Giardino Calamida, dove ci sarà anche il punto di degustazione di “Su gucciu” un delizioso vino passito, mentre una selezione di

produttori privati, scelti da una giuria di esperti, accoglierà i visitatori in 6 cantine nelle vie

intorno al Giardino Calamida. Durante l’intera serata non mancheranno i momenti di intrattenimento musicale. Le vie del centro saranno animate da esibizioni itineranti che vedranno protagonisti il Gruppo Folk BattosMoros di Oliena, i cori Archè, Tenore Tuones, Tenore Santa Rughe e Tenore Peppe Mereu, oltre a vari musicisti e artisti locali tra cui Dui Musicale, Paolo Curreli e Nicola Goddi. Alle ore 21.00 e alle ore 22.00, invece, il palco allestito nel Giardino Calamida ospiterà i concerti live di Bandito e della band “I Tremendi”.