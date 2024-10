Cor 7 aprile 2022 Covid: 4 decessi in Sardegna Si tratta di una donna di 82 anni e un uomo di 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 90 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10963 tamponi



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 1780 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1430 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10963 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 311 ( - 12 ). 29748 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 202 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 82 anni e un uomo di 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 90 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari.