S.A. 11 aprile 2022 Economia circolare, webinar a Sassari L´obiettivo è diffondere le informazioni relative alle opportunità offerte dalla transizione ecologica e propone un evento formativo sulle buone pratiche in tema di economia circolare



SASSARI - La Camera di commercio di Sassari, nell’ambito del Progetto sulla sostenibilità ambientale, vuole diffondere le informazioni relative alle opportunità offerte dalla transizione ecologica e propone un evento formativo sulle buone pratiche in tema di economia circolare. L’obiettivo della giornata formativa programmata nel webinar del 12 aprile (11,30-13) è delineare gli aspetti fondamentali legati alla capacità di innovare un processo (per ridurre il consumo di materie prime, allungare la vita dei prodotti, recuperare i rifiuti) e accompagnare le imprese interessate a candidare la propria esperienza ad entrare a far parte della raccolta nazionale delle buone pratiche di economia circolare.



L’iniziativa vede il coinvolgimento, tra i promotori, dell'ente camerale sassarese in partnership con le altre realtà camerali locali: una delle linee di attività del progetto in ambito regionale riguarda la raccolta di casi aziendali qualificabili come “best practice”, in base alla metodologia e ai criteri definiti a livello nazionale dalla Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (coordinata da ENEA).



Programma e interventi: Introduzione all’iniziativa nazionale di raccolta delle migliori pratiche sull’economia circolare, Vincenza Maria Palermo, Unioncamere-Ecocerved; Inquadramento del sistema imprenditoriale italiano su aspetti di innovazione ed efficienza, Manuela Medoro, Ecocerved; Istantanee dall’ultimo report della Piattaforma italiana degli attori dell’economia circolare, Tiziana Beltrani, ENEA; Quando un’esperienza aziendale si configura come best practice di economia circolare? Ilaria Giannoccaro, Politecnico di Bari.