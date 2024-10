S.A. 11 aprile 2022 70 mln contratti sanità, firmato accordo Raggiunta l´intesa con i sindacati. Ora il documento dovrà essere ratificato dalla Giunta. Incarichi per un totale di 70 milioni di euro



CAGLIARI - Raggiunta, questa mattina, negli uffici dell’Assessorato della Sanità, l’intesa con tutte le sigle sindacali sulla redistribuzione dei fondi del comparto sanitario. Ora il documento dovrà essere ratificato dalla Giunta.



«Sono molto soddisfatto – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu –: si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione completa di una riforma sanitaria che punta a un utilizzo delle risorse sempre più efficiente ed efficace, capace di rispondere al meglio ai bisogni di salute dei sardi. E questa intesa va nella direzione di gratificare e stimolare tutto il personale del comparto che anche in questi due anni di pandemia ha dato prova di grandissima e professionalità e abnegazione».



Le risorse saranno assegnate alle nuove Asl e ad Ares e sono già destinate alle diverse finalità, come progressioni, premialità, condizioni di lavoro e incarichi per un totale di circa 70 milioni di euro.