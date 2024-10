Cor 12 aprile 2022 Marco Tedde (Fi) verso il Consiglio regionale La probabile sospensione dalla carica dell´onorevole Peru, condannato nell´udienza di questa mattina presso il Tribunale di Sassari per «tentata concussione», potrebbe riportare sugli scranni dell´Aula di Cagliari il politico algherese







articolo in aggiornamento ALGHERO - Marco Tedde, già consigliere regionale in Sardegna nella XV legislatura e sindaco ad Alghero, potrebbe presto ritornare sugli scranni dell'Aula di via Roma a Cagliari. E' infatti il primo dei non eletti nelle ultime elezioni regionali con Forza Italia ed in virtù della probabile sospensione dalla carica di Antonello Peru (combinato disposto art. 8 e 7 del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità) - condannato nell'udienza di questa mattina presso il Tribunale di Sassari per «tentata concussione» a cinque anni e sei mesi di reclusione - potrebbe essere richiamato in Consiglio regionale.