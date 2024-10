Cor 12 aprile 2022 Messe crismali: il calendario sardo Ecco il calendario delle messe crismali nelle dieci Diocesi della Sardegna. In tutte le parrocchie dell’isola sono previste solenni celebrazioni. Un appuntamento particolarmente importante



ALGHERO - La Chiesa Sarda si appresta a vivere intensamente il Triduo Pasquale della Passione e Resurrezione del Signore, culmine spirituale dell’intero anno liturgico. In tutte le parrocchie dell’isola sono previste solenni celebrazioni. Un appuntamento particolarmente importante, come ogni anno, sarà la santa messa crismale nella quale i Vescovi insieme con i sacerdoti benediranno gli Oli santi e consacreranno il Sacro Crisma. Ecco il calendario delle messe crismali nelle dieci Diocesi della Sardegna.



ALES - TERRALBA E ORISTANO

Giovedì 14 aprile, alle ore 9.30, per la prima volta nella storia delle due Diocesi, l’Arcivescovo mons. Roberto Carboni presiederà nella cattedrale di Oristano la solenne messa crismale con i presbiteri della Diocesi di Ales–Terralba e con quelli dell’Arcidiocesi Arborense.



ALGHERO - BOSA

Giovedì il Vescovo mons. Mauro Maria Morfino presiederà la santa messa crismale nella cattedrale di Alghero. La solenne celebrazione avrà inizio alle ore 10.



CAGLIARI

Giovedì alle ore 10, l'Arcivescovo mons. Giuseppe Baturi presiederà la celebrazione della santa messa del Crisma nella basilica di Nostra Signora di Bonaria.



IGLESIAS

Mons. Giovanni Paolo Zedda, Vescovo di Iglesias, celebrerà la messa crismale nella cattedrale di Santa Chiara giovedì 14 aprile alle ore 10.



LANUSEI

Il Vescovo mons. Antonello Mura presiederà la celebrazione mercoledì 13 aprile alle 18, nel santuario Madonna d'Ogliastra a Lanusei.



NUORO

Giovedì 14 aprile alle 10 il Vescovo mons. Antonello Mura presiederà la celebrazione nella cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro.



OZIERI

Mons. Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, presiederà nella cattedrale di Ozieri la santa messa crismale mercoledì 13 aprile alle ore 18.



SASSARI

L'Arcivescovo mons. Gian Franco Saba presiederà la santa messa crismale giovedì alle ore 10.30 nella cattedrale di San Nicola a Sassari.



TEMPIO - AMPURIAS

Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio - Ampurias presiederà la santa messa crismale mercoledì santo, 13 aprile, alle ore 17 nella cattedrale di San Pietro Apostolo a Tempio Pausania.