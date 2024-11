Cor 14 aprile 2022 Piscina scoperta, si sblocca il cantiere ad Alghero Tre mesi lavori. Salvo imprevisti, in vasca dal mese di agosto. Questa mattina il sopralluogo a Maria Pia alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell’assessore Antonello Peru e del responsabile della ditta che esegue i lavori. Le loro parole







ALGHERO - L’impresa che sta eseguendo i lavori, la Ecos Srl di Santa Maria Coghinas assicura il massimo della celerità nelle fasi di lavorazione previste, cioè ristrutturazione e adeguamento generale, il sistema antincendio, interventi per arginare le perdite d'acqua della vasca, con impermeabilizzazione delle pareti e del fondo. Lavori anche al piano terra della struttura, con opere negli spogliatoi, da rendere più funzionali per l'attività sportiva secondo le prescrizioni del Coni e della Federazione Italiana Nuoto. Saranno rinnovati anche i servizi igienici, i locali di primo soccorso atleti e gli spogliatoi arbitri. Gli interventi previsti riguardano anche l'esecuzione di manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento della centrale termica.