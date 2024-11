Cor 15 aprile 2022 Alghero, BJ King Cup: Italia sul 2-0 Nel primo singolare Jasmine Paolini (n.48 WTA) ha battuto in rimonta per 26 61 76 (2), in due ore e 22 minuti di gioco, Alizé Cornet (n.34 WTA). Quindi Camila Giorgi (n.30 WTA), al rientro dopo due mesi di stop, ha liquidato per 61 62, in appena 64 minuti, Ocean Dodin (n.96 WTA)



ALGHERO - L’Italia è in vantaggio 2-0 sulla Francia nella sfida valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in corso sul green set del centrale del Tennis Club Alghero: in palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire). Nel primo singolare Jasmine Paolini (n.48 WTA) ha battuto in rimonta per 26 61 76 (2), in due ore e 22 minuti di gioco, Alizé Cornet (n.34 WTA), dopo aver annullato due match-point nel decimo gioco del set decisivo. Quindi Camila Giorgi (n.30 WTA), al rientro dopo due mesi di stop, ha liquidato per 61 62, in appena 64 minuti, Ocean Dodin (n.96 WTA).



Il match fra Italia e Francia è stata anche l’occasione per lanciare ancora una volta un messaggio contro la guerra in Ucraina. Durante la cerimonia di presentazione ufficiale delle squadre tutte le giocatrici e i capitani delle due nazionali hanno indossato sulla spalla destra della rispettiva tuta una “patch” con i colori blu e giallo della bandiera ucraina. La cornice di pubblico è stata straordinaria, con le tribune riempite quasi completamente con quasi 2.500 spettatori presenti.



Domani dalle ore 12 (diretta in chiaro su SuperTennis) la conclusione: prima la sfida tra le numero uno dei rispettivi team,Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic. Da regolamento, i capitani possono cambiare la formazione fino ad un’ora prima degli incontri. La nazionale femminile italiana è completata da Elisabetta Cocciaretto (n.161 WTA). Per Bronzetti, 23enne riminese di Villa Verucchio, entrata due settimane fa per la prima volta in carriera tra le top 100 del ranking WTA, è la prima convocazione in azzurro. Di quella francese fa parte anche Harmony Tan (n.107 WTA), 24 anni, esordiente assoluta in nazionale, convocata in extremis al posto di Clara Burel (n.76 WTA), fermata da una lesione muscolare agli addominali.



[foto di Giampiero Sposito]