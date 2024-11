Cor 17 aprile 2022 Dinamo Sassari, salvezza per la Women vincendo nettamente a Moncalieri gara 2 dei playout 82-71, la Dinamo conquista una meritatissima salvezza: Shepard, MVP della serie, è festa a Sassari. Coach Restivo, bravissimo a costruire un gruppo che ha saputo sopperire ad ogni avversità



SASSARI - La Dinamo conquista una meritatissima salvezza, vincendo nettamente a Moncalieri gara 2 dei playout 82-71, grazie ai 28 punti e 17 rimbalzi di Shepard, MVP della serie. Decisive Pertile e Orazzo che giocano un grande match. Moroni mette il sigillo. È festa Sassari!



La Dinamo, in vantaggio 1-0 nei playout salvezza, prova a chiudere i conti a Moncalieri in gara 2 senza dover ricorrere ad un’eventuale bella giovedì 21 aprile. La squadra di Restivo si è aggiudicata gara 1 con un grande ultimo quarto, fermando il talento di Vanloo e trovando una mostruosa Shepard da 44 punti, che ovviamente sarà oggetto di attenzioni particolari da parte dello staff torinese.



Tutto a favore della Dinamo, Moncalieri sente la pressione, Shepard firma il primo strappo sul 7-0. Le torinesi, si aggrappano a Vanloo e alle seconde linee, Toffolo riavvicina l’AKronos, ma Moroni è ispirata e riallunga sul 19-13 con il Banco che ha inerzia e controllo della partita. (18-23 al 10’).



Straordinaria Shepard, 72 punti in 2 partite, un’autentica dominatrice, miglior giocatrice del campionato, senza dubbio pazzesca, menzione d’onore a Pertile e Orazzo che giocano una grande partita come Moroni che sigilla la prestazione con i canestri della staffa. Una vittoria anche per Arioli, Fara e Lucas tutte con il ginocchio rotto durante la stagione e per coach Restivo, bravissimo a costruire un gruppo che ha saputo sopperire ad ogni avversità.