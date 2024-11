Cor 17 aprile 2022 Mercoledì il premio Fidelitat a l´Alguer A Ciro Fadda il riconoscimento Fidelitat a l´Alguer, mercoledì in teatro la cerimonia di consegna alla presenza delle massime autorità politiche e istituzionali della città di Alghero. Cerimonia alle ore 20.30



ALGHERO - Mercoledì 20 aprile, alle 20,30 al Teatro Civico, si terrà la cerimonia di conferimento del premio “Fidelitat a l’Alguer” 2022 a Ciro Fadda. Al musicista, studioso delle cultura popolare, protagonista dei rapporti culturali con la Catalogna, autore di pubblicazioni sulla tradizione musicale algherese, viene attribuito il premio che l’Amministrazione comunale conferisce alle personalità che si sono distinte maggiormente nell’ambito della valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni algheresi. La cerimonia prevede la consegna del Premio da parte del Sindaco di Alghero Mario Conoci e gli interventi di Pierluigi Alvau e del Coro Lo Frontuni.



Classe 1932, Ciro Fadda, nel corso della sua lunga attività affina le sue doti musicali di compositore e mandolinista partecipando a svariate collaborazioni per progetti musicali, con diversi artisti e cantanti algheresi. Nelle sue composizioni si avvale di illustri poeti locali tra i quali Rafel Catardi, Pasqual Scanu, Antonella Salvietti, dando vita a famose canzoni oramai facenti parte del repertorio classico della canzone algherese, una su tutte Cor Meu.



Cofondatore dell’emittente radiofonica Radio Sigma, propone e realizza programmi per la sensibilizzazione e la divulgazione dell’algherese. Nel 1991 viene encomiato quale compositore di musiche tradizionali algheresi dall’Institució de les Llettres Catalanes; è stato componente attivo dell’Obra Cultural fin dalla sua nascita, nonché assiduo collaboratore della “Escola de Algueres”. Nel 2009 riceve il Premio Pino Piras per la sua attività a favore della lingua catalana di Alghero. L'evento è organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, e rientra nel calendario degli appuntamenti di Sant Jordi a l'Alguer. L'ingresso alla serata è libero.