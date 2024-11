S.A. 17 aprile 2022 Una folla saluta l´Incontro ad Alghero Dopo due anni nel programma della Setmana Santa ritorna anche il tradizionale appuntamento della Domenica di Pasqua nel centro storico



ALGHERO - Alghero questa mattina (domenica) ha salutato con una folla di persone l'Incontro fra le due statue del Cristo Risorto e della Madonna Gloriosa in piazza Sulis. Contemporaneamente dalle chiese di San Francesco e della Misericordia sono uscite due distinte processioni con la Vergine e il Cristo Trionfante. La riunione è accomnpagnata dagli spari a salve dei fucili e dei mortaretti e, in segno di gloria, il suono festoso delle campane di tutte le chiese. Le due statue si sono inchinate l'una davanti all'altra e riunite per un breve itinerario accompagnate dalle corporazioni di arti e mestieri (gremi) con i loro vessilli e hanno proseguito fino alla Misericordia, dove si celebra la Messa pasquale in lingua catalana e avviene la distribuzione del pane benedetto.