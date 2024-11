Cor 20 aprile 2022 Camminata per la liberazione a Punta Giglio Il 25 aprile, anche ad Alghero, verrà festeggiata la Liberazione dell´Italia dal nazifascismo con una camminata a Punta Giglio: la manifestazione è organizzata dall´Anpi Alghero, ResPublica e dal Comitato Punta Giglio Libera



ALGHERO - Il 25 aprile, anche ad Alghero, verrà festeggiata la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo con una camminata a Punta Giglio; un’iniziaiva che non è solo commemorativa, ma che vuole sottolineare l'importanza di lottare, oggi come ieri, contro i nuovi fascismi, che vede la Liberazione come processo perpetuo di emancipazione dei popoli dalle oppressioni.



«Dedichiamo questa camminata alla festa fondativa della rinascita democratica del nostro paese per contribuire anche così alla lotta per la salvaguardia del nostro ambiente naturale più prezioso, oggi offeso e minacciato da pressanti mire speculative» la dichiarazione degli organizzatori.



Appuntamento il 25 aprile (ore 14.30) all’ingresso del Parco per camminare a Punta Giglio. A seguire, alle 18.30, in Piazza Pino Piras, presso il centro culturale ResPublica, per proseguire la serata con la conferenza dell’ANPI, tenuta da Tonino Budruni, che ricostruirà la storia dei partigiani algheresi, a seguire A.S.C.E. proporrà un intervento su “la Festa della Liberazione, oggi”. Si proseguirà con momenti di musica e socialità.