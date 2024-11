S.A. 5 maggio 2022 Borse di studio, domande ad Alghero Fino al 9 maggio si può presentare domanda per le borse di studio nazionale 2022. Gli studenti interessati possono presentare la domanda al Comune di Alghero



ALGHERO - Fino al 9 maggio si può presentare domanda per le borse di studio nazionale 2022. Gli studenti interessati possono presentare la domanda al Comune di Alghero inviandola per mail a protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. La domanda deve essere presentata esclusivamente per mail, al suddetto indirizzo, sia con posta ordinaria che con posta certificata. L’istanza può essere inviata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne. Nella domanda deve essere indicata obbligatoriamente, nell’oggetto della mail, la seguente dicitura: borsa di studio 2022, con codice fiscale del richiedente.