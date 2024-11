S.A. 22 aprile 2022 Rugby, Amatori ospita Promotica Centurioni I Promotica Centirioni sono in quinta posizione a 37 punti, mentre Amatori Rugby Alghero stabile in sesta a 20 punti. Appuntamento domenica 24 a Maria Pia



ALGHERO - Arrivano a Maria Pia i Promotica Centurioni, reduci dalla sconfitta nel girone di andata subito prima della pausa natalizia battuti in casa loro per 30-27. Il campionato volge alle battute finali, i Promotica Centirioni sono in quinta posizione a 37 punti, mentre Amatori Rugby Alghero stabile in sesta a 20 punti. La pausa per le festività Pasquali ha sicuramente dato l'opportunità alla squadra giallorossa di ritemprarsi, visti gli infortuni e la sofferenza influenzale dell'ultima gara. Appuntamento domenica 24 Aprile a Maria Pia, ore 14:30 (ingresso gratuIto).