S.A. 22 aprile 2022 Laboratori per adulti e bambini ad Alghero Con la collaborazione dell´artista kurdo Fuad Aziz in programma il laboratorio "Colori tra le mani" previsto sabato 23 aprile e rivolto agli adulti; seguirà domenica e lunedì pomeriggio in due laboratori artistico per bambini



La nuova edizione del Dia del llibre i de la rosa entra nel vivo. Tra gli appuntamenti organizzati dalla libreria Il Labirnto Mondadori con il Patrocinio della Fondazione Alghero, l'arrivo ad Alghero dell'artista kurdo Fuad Aziz è certamente uno dei più attesi. L'artista, autore di tanti libri illustrati, dialoghera' sulla sua professione, la sua vita, i suoi impegni, con Chiara Rosnati venerdì 22 aprile alle Ore 19 nella Torre Sulis in un appuntamento aperto a tutti. Sarà poi impegnato nei laboratori "Colori tra le mani", previsti sabato 23 aprile in un laboratorio di tutto il giorno per adulti e domenica e lunedì pomeriggio in due laboratori per bambini. Necessaria la prenotazione al num della libreria 079980496. Martedì 26 l'artista incontrerà i bambini delle scuole primarie La Cunetta e La Pedrera.



Fuad Aziz è nato in una città antichissima nel cuore del Kurdistan, Arbil/Irak, nel 1951. Fin da piccolo ha avuto dentro di sè la passione per l’arte. Ha studiato, infatti, presso l’Accademia di Belle Arti di Baghdad fino al 1974. Giunto in Italia, si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma e poi di Firenze, dove ha conseguito la laurea.

Pittore, scultore, da alcuni anni lavora anche come autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia.



Ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero e ha pubblicato numerosi libri presso molte case editrici italiane. Pubblica con prestigiose case editrici per l'infanzia specializzate nella diffusione dell'arte, come Arte bambini, Matilda editore, Il leone verde, Euno edizioni, Edizioni Gruppo Abele. Quelli di Fuad Aziz sono libri molto curati in ogni parte, dalla veste editoriale alla qualità di stampa. Libri nei quali l'arte aiuta e accompagna il bambino alla comprensione del mondo, strumento di interpretazione della complessità del mondo. Questi albi affrontano temi forti, importanti ed attualissimi, come l'io e l'altro, le differenze tra popoli, l'immigrazione, la guerra, il rispetto dell'ambiente e l'amicizia.