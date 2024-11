Cor 23 aprile 2022 Assonautica al Palma Super Yacht Show Evento in programma dal 28 aprile al 1 maggio che di fatto dà il via alla stagione nautica mediterranea. Proseguono le attività organizzative e di promozione di Assonautica nord Sardegna. Anche quest’anno le aziende del progetto “Over Sea”



SASSARI - Proseguono le attività organizzative e di promozione di Assonautica nord Sardegna. Anche quest’anno le aziende del progetto “Over Sea”, che ha l'obiettivo di favorire l’internazionalizzazione della filiera nautica, saranno presenti al Palma SuperYacht Show 2022. Evento in programma dal 28 aprile al 1 maggio che di fatto dà il via alla stagione nautica mediterranea. «Auspichiamo che attraverso la partecipazione a questo nuovo evento Internazionale, le aziende coinvolte nel progetto Over Sea, crescano - sottolinea il presidente di Assonautica nord Sardegna, Giovanni Conoci - così come la filiera della nautica che merita di essere rappresentata e soprattutto promossa considerate le grandi potenzialità che è in grado di esprimere. A beneficio di tutto il nord Sardegna».



Palma di Maiorca, è uno dei saloni nautici del settore che mira ad avvicinare il visitatore allo yachting e ad offrire tutti i servizi di cui un armatore necessita, tutti forniti da aziende competenti e di consolidata qualità. Gli imprenditori del Progetto "Over Sea" di Assonautica che hanno aderito all'iniziativa saranno: Fabrizio Goldoni, Daniel Pinna, Nico Schiaffino, Massimiliano Schiaffino, Antonello Gadau, rispettivamente in rappresentanza di Aquatica Marina, Nautica Pinna, Marina di Stintino, Se. Ma., Asinara/Cormorano Marina, Inghirios Wellness Country Resort, Linea Grotte di Nettuno – Navisarda, Asinara Linea del Parco, La Locanda del Parco – Asinara, Hotel Ristorante Silvestrino, Gite Asinara - Blu Mare Service. Tutti parteciperanno a questo evento per promuovere i loro servizi, di sicuro competitivi nel panorama del Mediterraneo.



Il Palma Superyacht Village espone una selezione di superyacht sopra i 24 metri, destinati alla vendita ed al noleggio, oltre ad ospitare una mostra di servizi nautici a disposizione dei superyacht. La fiera riserva un'area dedicata al Refit & Repair, un settore che rappresenta numerose aziende specializzate che fanno delle Isole Baleari un vero e proprio punto di riferimento internazionale.