Cor 23 aprile 2022 57 anni fa, Burruni Campione

Nella foto: Il presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais ALGHERO - Michele Pais non demorde e dopo aver rilanciato la proposta nel mese di marzo , oggi invia una lettera ufficiale all'attenzione del sindaco di Alghero Mario Conoci ed al presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore. La richiesta è sempre la stessa: il conferimento della Cittadinanzaa due campioni sportivi algheresi, Antonello Cuccureddu e Tore Burruni. Per il campione del mondo di boxe - che 57 anni fa, il 23 aprile del 1965 saliva sul tetto del mondo al Palasport di Roma, battendo il thailandese Pone Kingpetch - Michele Pais propone anche la realizzazione di una statua commemorativa e la dedica di uno spazio museale cittadino.Nella foto: Il presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais