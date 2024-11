Cor 1 maggio 2022 «Parco, grandi opere all´orizzonte» Così Adriano Grossi, vicepresidente dell'Ente, rilancia le ambizioni del Parco e annuncia grandi opere e importanti progettualità per Casa Gioiosa. «Per l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte si profila un 2022 di grande rilevanza»



ALGHERO -Dalla struttura turistico ricettiva extralberghiera presso Porticciolo alla Grotta Verde; dal “Parcheggio green” di Tramariglio al progetto di tutela della Baia delle Ninfe e dei litorale di Mugoni tramite campo boe, per chiudere con le opere di carattere geologico riguardanti il vasto promontorio di Punta Giglio. Nell’autunno del 2022 è previsto l’avvio dei lavori di tutte queste opere, oggi nella fase progettuale finale e autorizzativa. Quasi 5milioni di euro di investimenti. Una cifra rilevante per il Parco, un investimento di grande importanza per il Comune di Alghero e l’area vasta viste anche le ricadute positive in termini di offerta culturale, naturalistica, turistica e di servizi.



«Nonostante il periodo di estrema difficoltà, per le note vicende sanitarie e internazionali, il Consiglio Direttivo insieme alla Direzione e agli Uffici dell’Ente Parco lavorano con grande impegno per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati e in particolare, vista la mia delega al settore delle opere, per avviare e si spera concludere, entro il nostro mandato, alcune tra le più importanti progettualità non solo del Parco ma anche dell’intero territorio», commenta Adriano Grossi (Fratelli d'Italia) e prosegue «grazie al via libera dell’Assemblea al Bilancio previsionale possiamo proseguire con massima attenzione verso l’attività volta a fare in modo che, come detto, entro l’anno possano prendere il via i lavori di alcune opere strategiche e, come le Grotta Verde, attese da decenni».



Nella foto: Adriano Grossi