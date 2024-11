Cor 2 maggio 2022 Marzo super ad Alghero, meglio del 2019 Per la Sogeaal, la società di gestione dello scalo algherese, un´occasione in più di soddisfazione: Alghero è l´unico aeroporto che a marzo 2022 fa meglio del 2019: +20,4% con 74.789 passeggeri. Buone le prospettive per l'estate



ALGHERO - 74.789 transiti nel mese di marzo 2022 dall'aeroporto di Alghero. +20,4% sul 2019 che conferma quanto sia ritornata importante Ryanair per il traffico winter. Il Riviera del Corallo conferma un trend di crescita considerevole se si rapporta anche agli altri due scali sardi. Olbia chiude il mese di marzo con appena 57.100 passeggeri e un -14,8% sul 2019, mentre Cagliari-Elmas fa 219.438 transiti ma sempre in calo risposto al 2019, l'anno pre-Covid (-19%).



Per la Sogeaal, la società di gestione dello scalo algherese, un'occasione in più di soddisfazione. Crescita confermata ad aprile, ma che dovrebbe attestarsi anche nei mesi estivi, con un incremento di destinazioni servite e un aumento di rotazioni sulle rotte consolidate. Da fine marzo hanno preso avvio tre nuove tratte bisettimanali: l'Alghero-Dublino, l'Alghero-Memmingen e l'Alghero-Budapest, tutte targate Ryanair, e altre se ne aggiungeranno nelle prossime settimane.



Irlandesi che si confermano compagnia leader nello scalo del nord-ovest Sardegna. Quella appena avviata sarà comunque una delle stagioni summer più ricche di sempre: 37 le destinazioni servite su 17 diversi paesi, con oltre 1,5 milioni di posti in vendita. Un ricco assaggio già sperimentato in occasione del lungo ponte di Pasqua, quando sullo scalo della Riviera del Corallo sono transitati circa 25mila passeggeri con più di 160 movimenti.