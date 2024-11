video Cor 2 maggio 2022 Sartore-Esposito, video-denuncia

«Alghero, sfregio intollerabile»



I consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore documentano con una nuova video-denuncia «lo stato di completa incuria in cui si trova la Piazzetta intitolata a Francesco Sotgiu, dove dei locali sono da tempo stati abbandonati dall'Amministrazione Conoci e sono così diventati oggetto di atti di vandalismo con un importante danno per il patrimonio comunale» Guarda e condividi il video su Alguer.tv