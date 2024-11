S.A. 4 maggio 2022 Cercano casa dai 36 anni: Provincia Sassari al top Diminuisce l´età media degli aspiranti mutuatari che a livello regionale cercano di ottenere, mediamente, 123.057 euro. La crescita più importante si registra nella provincia di Sassari



SASSARI - Diminuisce in Sardegna l'età media di chi chiede un mutuo per comprare casa: 38 anni e mezzo contro i 42 di dodici mesi fa. Lo dice l'analisi di Facile.it e Mutui.it riferita al primo trimestre del 2022. La prima casa si compra, sempre in media, a 36 anni e mezzo (erano 40 nel primo trimestre 2021).



A livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, mediamente, 123.057 euro, in aumento rispetto allo scorso anno (+3,5%), mentre i dati a livello provinciale rivelano che la crescita più importante si registra nel Sassarese (+11,6%, 127.619 euro), seguita dalle province di Oristano (+11,1%, 107.959 euro), Cagliari (-0,2%, 126.235 euro) e Sud Sardegna (-9,1%, 106.153 euro) rispetto al primo trimestre 2021.



Sempre a livello regionale torna a crescere la richiesta di mutui per l'acquisto della prima casa: il 73% delle domande di finanziamento raccolte online in Sardegna nei primi tre mesi del 2022 era legata a questa finalità, in aumento di 18 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Sul fronte dei tassi si registra l'aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.