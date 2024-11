S.A. 11 maggio 2022 L´ultimo libro di Guido Sari ad Alghero Giovedì 19 maggio verrà presentato nella Sala conferenze del Quarter il nuovo libro di poesie dello scrittore algherese, intitolato Converses i notes



ALGHERO - Giovedì 19 maggio alle ore 18 verrà presentato nella Sala conferenze del Quarter il nuovo libro di Guido Sari, intitolato Converses i notes (Conversazioni e appunti), edito dalla casa editrice Trípode di Barcellona, con introduzione di Emigdi Subirats. In questa nuova opera di carattere letterario l’autore amplia la sua tematica optando per una poesia che sia strumento critico di osservazione e non esclusivamente riproposta di esperienze ed emozioni soggettive.



La lettura della realtà, scaturita dalla convinzione che anche la poesia può essere un valido mezzo di riflessione e interpretazione, trova elaborazione letteraria nei temi della perdita del pensiero critico, del livellamento di massa, della difficoltà a formulare giudizi autonomi nel quotidiano bombardamento mediatico di ‘verità’ selezionate dal potere. Tra le altre riflessioni di carattere socio-antropologico, presenti nella raccolta, assumono valore paradigmatico dell’ampliamento delle scelte tematiche quelle relative alla metamorfosi delle ideologie del secolo XX e all’emarginazione della trascendenza.



Temi che si legano all’idea di un tramonto della civiltà, inteso come crollo di un ordine valoriale in cui era possibile riconoscersi e che oggi sembra preannunciare l’avvento di un postumanesimo assai poco esaltante. Il libro sarà presentato da Franca Chessa e le letture saranno effettuate dalle ‘voci’ del Teatre de Veus (Anna Maria Di Ruberto, Vanna Lobrano, Maddalena Marrosu, Nanda Salis). La presentazione verrà replicata in italiano il 27 maggio, alle ore 18, nella Sala teatro dell’Università delle Tre Età.



Nella foto: Guido Sari