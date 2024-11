Cor 13 maggio 2022 Fragole: tutto pronto a Sa Segada Il ricco programma prevede l´apertura degli stand delle fragole e dei numerosi artigiani, alle ore 10.30 la gara podistica per i bambini e a seguire un esibizione di rugby



ALGHERO - Tutto pronto nella borgata algherese per la Sagra della Fragola organizzata dal comitato di borgata Sa Segada-Tanca Farrà, per domenica 15 maggio a partire dalle ore 10. Il ricco programma prevede l'apertura degli stand delle fragole e dei numerosi artigiani, alle ore 10.30 la gara podistica per i bambini e a seguire un esibizione di rugby.



Mentre alle ore 11 si svolgerà il meeting organizzato dall'ANBI Sardegna con tema "la fragola e i cambiamenti climatici". Spazio al pranzo con possibilità di mangiare in borgata e si prosegue alle 14.30 con una divertente caccia alla fragola in collaborazione con Meraviglia Eventi Animazione. Alle 15 spazio al calcio con 2 "partite per la pace".



Nella categoria adulti scenderanno in campo i rappresentati delle borgate e gli amministratori comunali, a seguire la categoria junior in cui scenderanno in campo tutti i bimbi che vorranno partecipare. Chiudono la giornata le sfilate dal titolo "natura e creatività": alle ore 18 i bimbi e alle ore 19 sfileranno i ragazzi e le ragazze. Per tutta la giornata sarà presente il raduno della fiat 500 a cura del coordinamento di Alghero del "fiat 500 club". Tutto in compagnia della musica di Dj Steven.