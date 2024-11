Cor 13 maggio 2022 Compostaggio domestico: corso gratuito Utilizzando una compostiera, un contenitore in plastica dotato di un’apertura superiore per l’inserimento dei rifiuti organici e di un´apertura inferiore per prelevare il compost maturo, si effettua il compostaggio domestico



SASSARI - Il Comune di Sassari e L’RTI, Ambiente Italia, Gesenu SpA, Formula Ambiente, organizzano un evento sul compostaggio domestico. Giovedì 19 maggio, a partire dalle 18.30, si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Zoom un corso di compostaggio domestico, tenuto da un esperto in materia. Il corso avrà una durata di circa 30 minuti, oltre allo spazio per le domande degli utenti e la partecipazione prevede il rilascio di un attestato. Per iscriversi è necessario inviare una mail a comunicazione@gesenu.it.



Il compostaggio è il processo attraverso il quale si produce il compost, che può essere utilizzato per migliorare la fertilità del suolo fornendo nutrienti preziosi alle colture. Utilizzando una compostiera, un contenitore in plastica dotato di un’apertura superiore per l’inserimento dei rifiuti organici e di un'apertura inferiore per prelevare il compost maturo, si effettua il compostaggio domestico. L'uso corretto non produce cattivi odori.



L'attività formativa vuole fornire un supporto professionale da parte di un esperto accreditato in materia di compostaggio. La formazione ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità: si deve avere la consapevolezza che un mondo più pulito comincia in primis da noi stessi. La promozione del compostaggio domestico nasce come idea virtuosa. Infatti, chi ha la possibilità di prendere un composter in comodato d’uso gratuito può concretamente realizzare un’efficace riduzione dei rifiuti, con evidenti benefici ambientali.