La grande lirica sbarca al Porto

ALGHERO - Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ente de Carolis inaugurano un corso di collaborazione per i grandi eventi. La grande lirica d’estate del de Carolis realizzata grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna si affaccia con entusiasmo ad un nuovo progetto realizzato nell’Arena del porto di Alghero presso la

banchina Dogana e reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. «Alghero offre un programma di eventi ricco e variegato – dichiara Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero - con questo appuntamento di grande richiamo si avvia un percorso virtuoso con la grande lirica che impreziosisce l’offerta culturale della città».



L'appuntamento è il 1 luglio nell'Arena Banchina del Porto (alle ore 22): circa 200 artisti sul palco eseguiranno la cantata scenica “Carmina Burana” di Carl Orff uno spettacolo che da sempre affascina gli spettatori per la potenza di colori e mutamenti ritmici, per gli effetti sonori percussivi alternati a melodie accattivanti. I carmina Burana: canti goliardici in latino del XII-XIII secolo – esaltano il vino, il gioco e le femmine, ma non celebrano soltanto l’effimera e breve stagione della giovinezza, fondata sul piacere e sulla fisicità, si accaniscono anche con una forte tensione morale contro i potenti, contro la Chiesa corrotta e simoniaca, contro l’integralismo monastico. Per i Carmina Burana a dirigere l’Orchestra e il coro del de Carolis sarà Francesca Tosi direttore musicale e Maestro del coro de Carolis, già sul podio della stagione lirica 2024 in occasione del Galà pucciniano. Sul palco salirà anche il coro delle voci bianche del De Carolis diretto da Salvatore Rizzu e il coro del Friuli Venezia Giulia. Solisti saranno Domenico Balzani (baritono), Evgeniya Vukkert,(soprano) Antonino Siragusa (tenore).