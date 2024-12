Cor 17 maggio 2022 Suinicoltura: convegno a Urzulei La richiesta di valorizzazione del comparto isolano lanciata da Mele fa seguito al quadro epidemiologico in cui versa oggi il territorio regionale dove da oltre tre anni e mezzo non si ha traccia della malattia in corso nei suini domestici e da oltre tre anni nei cinghiali



URZULEI - «È bene che la Regione Sardegna e il Governo si attivino subito con la Commissione europea affinché si superino le restrizioni sulle vendite oltre mare di carni suine, salumi e animali vivi». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, intervenendo oggi a Urzulei durante un convegno, organizzato da Regione, Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana e Istituto zooprofilattico sperimentale, dedicato proprio al futuro della suinicoltura sarda.



La richiesta di valorizzazione del comparto isolano lanciata da Mele fa seguito al quadro epidemiologico in cui versa oggi il territorio regionale dove da oltre tre anni e mezzo non si ha traccia della malattia in corso nei suini domestici e da oltre tre anni nei cinghiali.



«Un quadro che potrebbe permettere alla Sardegna di chiedere con determinazione la dichiarazione ufficiale dell’eradicazione della malattia che invece imperversa ormai in buona parte dell’Europa e sulla penisola, tra Liguria, Piemonte e Lazio. “Dobbiamo fare tutto il possibile – ha aggiunto Mele – per sostenere un comparto così importante per lo sviluppo della zootecnia sarda».