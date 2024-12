S.A. 20 maggio 2022 Pensiline bus, 7 mln per le città sarde Stanziati 7 milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento delle pensiline e delle aree di fermata degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale su gomma sull’intero territorio regionale



CAGLIARI – La Giunta regionale, con una delibera approvata ieri su proposta dall’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, ha stanziato 7 milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento delle pensiline e delle aree di fermata degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale su gomma sull’intero territorio regionale. «Sono risorse importanti – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – per garantire adeguati livelli di sicurezza migliorando ulteriormente la qualità del servizio e l’accessibilità soprattutto su quelle linee ad alta frequentazione, con elevato coefficiente di riempimento, che vengono utilizzate prevalentemente dai nostri pendolari, studenti e lavoratori».