Cor 21 maggio 2022 Polizie locali riunite a Sennori Comandanti e agenti delle Polizie Locali della Sardegna in convegno a Sennori: Relatore dell’incontro è stato Ugo Terraciano, docente dell’Università Chieti-Pescara



SENNORI - Le Polizie locali della Sardegna si sono incontrate ieri a Sennori per il 3° Incontro monotematico in Materia di Polizia Giudiziaria organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale (AsPoL) con il patrocinio del Comune di Sennori e la collaborazione del Comando di Polizia Locale di Sennori.



Il convegno, primo evento realizzato a Sennori in ambito di Polizia Locale, ha visto un’ampia partecipazione tra comandanti e agenti provenienti da diversi Comuni della Sardegna quali: Sassari, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Sorso, Ittiri, Usini, Ploaghe, Golfo Aranci, Palau, Olmedo, Tissi, Bosa, Mara, Pozzomaggiore, Villacidro.



Relatore dell’incontro è stato Ugo Terraciano, docente dell’Università Chieti-Pescara il quale ha illustrato le attività di Polizia Giudiziaria, dall’analisi della normativa alle tecniche investigative e operative, interloquendo con i partecipanti sugli aspetti salienti del tema e sulle principali novità in ambito legislativo.