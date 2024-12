Cor 21 maggio 2022 Erasmus, progetti di crescita al Canopoleno «È stata un’importante occasione di formazione che ha permesso agli studenti della nostra scuola di conoscere ed apprezzare una diversa realtà culturale e scolastica grazie a diverse attività laboratoriali - ha commentato il rettore del Convitto nazionale Canopoleno, Stefano Manca - in un’ottica di confronto e crescita ma soprattutto di apertura nei confronti di altre realtà e sistemi formativi»



SASSARI - Le esperienze Erasmus+ continuano al Canopoleno. Dopo due anni di “pausa”, a causa della pandemia, un gruppo di studenti del Liceo Europeo e Sportivo, accompagnati da alcuni docenti del team Erasmus della scuola, hanno partecipato alla mobilità che si è tenuta a Smirne- Turchia nell’ambito del progetto Progetto Erasmus+ KA229 “Bridging the Dream Gap: Breaking Barriers, Building Futures “. Gli studenti, insieme ai partner spagnoli e turchi, si sono confrontati collaborando per la realizzazione di prodotti comuni in base a ricerche svolte su personaggi femminili che, nel corso dei secoli, si sono distinte in numerosi settori (scientifico, storico, letterario, artistico e sportivo).



«È stata un’importante occasione di formazione che ha permesso agli studenti della nostra scuola di conoscere ed apprezzare una diversa realtà culturale e scolastica grazie a diverse attività laboratoriali - ha commentato il rettore del Convitto nazionale Canopoleno, Stefano Manca - in un’ottica di confronto e crescita ma soprattutto di apertura nei confronti di altre realtà e sistemi formativi».



Nell’ambito di un altro partenariato multilaterale Erasmus+ KA120 "ErasMove che ha lo scopo di abbattere stereotipi e collaborare con altre realtà europee, si inserisce la visita “sassarese” di due docenti olandesi nel corso di questa settimana. In un momento di condivisione, che li ha visti interessati, è stato inaugurato il campo di sand e beach volley appena realizzato per arricchire la proposta sportiva dell’istituto di via Luna e Sole. In un lancio divertente e coinvolgente che ha raccolto l'interesse dei tanti allievi, anche di elementari e medie, oltre che dei licei della scuola, il nuovo campo si è rivelato una vera e propria "chicca" in città per chi è appassionato di volley. Uno sport capace di appassionare tutti, anche a costo di insabbiarsi, e non necessariamente solo quelli che lo praticano.