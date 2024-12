S.A. 23 maggio 2022 Maurisa Laurito in scena ad Alghero Un vivido affresco della società nella pièce in cartellone sabato 28 maggio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, domenica 29 maggio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri e infine lunedì 30 maggio alle 21 al Teatro Civico di Alghero



ALGHERO - Uno spietato affresco di varia umanità con “Persone Naturali e Strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi con Marisa Laurito, protagonista nel ruolo che fu di Pupella Maggio, accanto a Giancarlo Nicoletti (che firma anche la regia), Giovanni Anzaldo e Livio Beshir (): la pièce che rivela attraverso l'intrecciarsi di quattro destini, quattro vite ai margini, il volto segreto di una città multiforme e stratificata, una moderna metropoli in cui si fondono passato, presente e futuro sarà in cartellone sabato 28 maggio alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, domenica 29 maggio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri e infine lunedì 30 maggio alle 21 al Teatro Civico di Alghero sotto le insegne della Stagione di Prosa 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Viaggio tra le inquietudini e le speranze di un'umanità alla deriva, tra rabbia e disincanto, con la dolceamara commedia ambientata in una notte di Capodanno a Napoli tra situazioni grottesche e surreali, che scaturiscono dall'incontro tra i protagonisti, diversissimi ma in qualche modo complementari: tranches de vie, storie estreme, confessioni di anime lacerate e confuse raccontate con feroce ironia e una punta di spietato cinismo, in una scrittura intrigante e ricca di colpi di scena, in equilibrio tra la comicità arguta e a tratti farsesca di Eduardo De Filippo e il crudo realismo e la dimensione onirica dei testi di Annibale Ruccello.