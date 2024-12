S.A. 26 maggio 2022 Dog beach a Maria Pia e La Stalla Avviso pubblico con scadenza il 5 giugno per la concessione temporanea ad associazioni senza scopo di lucro per la durata non superiore a 90 giorni.



ALGHERO - Dog Beach e aree sportive, avviso pubblico per la concessione temporanea ad associazioni senza scopo di lucro per la durata non superiore a 90 giorni. Due avvisi pubblici con i termini di presentazione fissati al 5 giugno sono stati pubblicati oggi dal Settore Demanio e Patrimonio del Comune e riguardano le spiagge di Maria e La Stalla.



Sono ammesse a partecipare le associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della tutela, della protezione e della valorizzazione della natura e dell’ambiente, nella cura degli animali e nella protezione del valore dell’interazione uomo-animale.



Gli operatori hanno la facoltà e la libertà di organizzarsi ad offrire servizi per cani e conduttori, quali, a titolo esemplificativo sosta, gioco, attività di gruppo, agility e qualsiasi altra attività che preveda la promozione del valore dell’interazione uomo-animale o comunque utile alla fornitura di un servizio utile al benessere animale e di supporto al conduttore.