Cor 29 maggio 2022 Filatelia, medaglia algherese all´esposizione mondiale Medaglia di vermeil grande per il presidente del circolo filatelico algherese, Salvatore Picconi, all´esposizione mondiale di filatelia a Lugano



ALGHERO - Nell’ambito delle celebrazioni per i 160 anni dell’emissione del primo francobollo Svizzero con dentellatura si è tenuta a Lugano l’esposizione universale Helvetia 22, a cui partecipavano collezionisti di ogni parte del pianeta. Si tratta della prima manifestazione mondiale organizzata dalla Svizzera dopo 50 anni, situata su due padiglioni espositivi di 3100 mq e in cui hanno trovato posto ben 2000 vetrine, per esporre gli elaborati di collezionisti di tutto il mondo provenienti da ben 50 paesi diversi di tutti i continenti.



Il risultato ottenuto dal presidente Salvatore Picconi è stato veramente importante con ben 85 punti su 100 disponibili alla prima partecipazione ad un’esposizione universale con la sua collezione sulla storia della Repubblica di San Marino, conseguendo la medaglia di vermeil grande, secondo livello di premio attribuito dopo la medaglia d’oro (conseguita da soli 6 collezionisti su 30 partecipanti nella sua classe). Alla manifestazione hanno partecipato altri due collezionisti sardi, Giovanni Licata di Cagliari, e Antonello Fumu, originario di Pozzomaggiore ma residente a Roma, che hanno ottenuto ugualmente la medaglia di vermeil grande.



La manifestazione ha avuto un ottimo successo e fra i quadri espositivi si vedevano, oltre ai collezionisti espositori, anche molti colleghi italiani, venuti appositamente per visionare una mostra difficilmente visibile in Europa, dato che le esposizioni universali vengono generalmente organizzate in Asia o negli Stati Uniti. Da rimarcare l’ottima organizzazione della Federazione filatelica svizzera, che ha garantito un grande successo alla prima esposizione universale della ripartenza dopo la pandemia.