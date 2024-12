S.A. 30 maggio 2022 Coppa Uniss, finale calcio a 11 Betis’ Carso e GLR in finale della Coppa Uniss di calcio a 11, in programma il prossimo 9 giugno a Sassari



SASSARI - Al termine delle due semifinali sono ufficiali i nomi delle squadre che giocheranno la finalissima della Coppa Uniss di calcio a 11.

Dopo la vittoria dell’andata, ottengono il successo anche al ritorno sia il Betis’ Carsos, che il GLR. I primi sconfiggono con un perentorio 3-1 lo Skuarta Praga (7-2 il risultato totale tra andata e ritorno), mentre i gialloneri battono senza troppi patemi il Chiavo Verona 5-1 (9-2 il computo totale tra i due match).



La finalissima del torneo si giocherà il prossimo 9 giugno alle ore 17:30 nel campo in erba degli Impianti Sportivi Universitari di San Giovanni, mentre la finale del 3º/4º posto tra Skuarta Praga e Chiavo Verona, si giocherà alle 15:30. Nel 3-1 del Betis’ Carsos, decisivo ancora una volta Federico Rattu, autore di una doppietta e Gavino Bechere, che ha realizzato il settimo gol nella competizione. Per lo Skuarta Praga è andato a segno Roberto Galante, trascinatore degli arancioneri nelle ultime uscite.



Nel 5-1 del GLR, i ragazzi allenati da Matteo Contu, sono stati trascinati in finale dalle reti di Anwar Bassiri, Paolo Corda, Francesco Montesu e la doppietta di Vittorio Canu. La rete della bandiera del Chiavo Verona è stata, invece messa a segno da Gabriele Catgiu, che chiude la Coppa Uniss con 4 reti totali.