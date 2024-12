S.A. 1 giugno 2022 23 mln per nuova torre di controllo a Cagliari L’intervento prevede la realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento delle infrastrutture di supporto all’assistenza al volo



CAGLIARI - L’assessorato regionale dei Trasporti ha firmato una convenzione con la Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Elmas, per la realizzazione della nuova torre di controllo e del blocco tecnico dell’Enav nello scalo cagliaritano. È previsto un investimento complessivo di 23 milioni di euro: 16 milioni stanziati dalla Regione ai quali si aggiungono i cofinanziamenti di Sogaer (2 milioni) ed Enav (5 milioni).



L’intervento prevede la realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento delle infrastrutture di supporto all’assistenza al volo, per garantire elevati livelli di sicurezza sia durante le fasi di decollo e atterraggio degli aeromobili sia durante le fasi di rullaggio degli stessi da e per gli stalli di sosta ubicati nel piazzale aeromobili.



In particolare è prevista la realizzazione di un sistema avanzato di controllo locale del traffico aereo (Twr), un edificio denominato “Blocco Tecnico” e il collegamento per lo scambio dei dati - Flight data processing (Fdp) - tra la nuova torre di controllo e il radar di avvicinamento dell’aeroporto militare di Decimomannu. L’opera verrà localizzata nel settore sud-est dell’area aeroportuale, come definita dal Master plan dell’aeroporto di Cagliari.